A Manciano nasce L' orto che vorrei | la natura entra nelle aule della primaria

Da arezzonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La scuola primaria "Mencarelli" della frazione di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino, ha inaugurato questa mattina il progetto "L'orto che vorrei", un orto scolastico realizzato grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'istituto comprensivo "Città di Castiglion. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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