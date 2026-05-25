A Manciano nasce L' orto che vorrei | la natura entra nelle aule della primaria
La scuola primaria "Mencarelli" della frazione di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino, ha inaugurato questa mattina il progetto "L'orto che vorrei", un orto scolastico realizzato grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, l'istituto comprensivo "Città di Castiglion. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Nasce l'“Orto felice” con lo spaventapasseri Felicino: a scuola la natura si impara sporcandosi le maniÈ stato aperto l’“Orto felice” presso la scuola dell’infanzia L’albero felice, che fa parte dell’istituto comprensivo n.
Disconnettersi per comprendere: Dis Connect entra nelle aule del Suor Orsola BenincasaIeri pomeriggio, all’interno dell’Università Suor Orsola Benincasa, si è svolta una lezione frontale che ha coinvolto gli studenti del terzo anno.
Argomenti più discussi: Al via la prevendita per il Manciano street music festival 2026; Servizi postali a Castiglion Fiorentino, l'opposizione: Cittadini in difficoltà, servono risposte concrete; L’asteroide 2026 JH2 sta per passare vicino alla Terra: come vederlo in diretta; Al via il concorso La memoria si fa bella: si cercano artisti per abbellire la Rsa.
Prima Mostra Zootecnica del Mandamento di Pitigliano (tenuta in Manciano il 25 maggio 1927) Con l’intervento del Prefetto della Provincia di Grosseto Comm. Dott. Giacomo Salvetti, il 25 maggio 1927 venne inaugurata in Manciano la 1’ Mostra Zootecnica d facebook
Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com
Oggi (18.5.26), l'asteroide 2026 JH2 (15-34 metri) passerà a meno di 1/4 della distanza della Luna dalla Terra (91.000 km) mentre sorvola il Sudafrica. Immagine di The Virtual Telescope Project reddit