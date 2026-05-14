Disconnettersi per comprendere | Dis Connect entra nelle aule del Suor Orsola Benincasa

Da napolitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, all’interno dell’Università Suor Orsola Benincasa, si è svolta una lezione frontale che ha coinvolto gli studenti del terzo anno. L’iniziativa, intitolata Dis Connect, non si trattava di un convegno o di un evento formale, ma di un intervento diretto e senza filtri rivolto ai giovani universitari. Il format ha portato in aula un approccio diverso alla comunicazione, concentrandosi sulla semplicità e sull’immediatezza del confronto tra docente e studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non un convegno, non un evento istituzionale, ma una lezione frontale, diretta, senza filtri. Il format Dis Connect è approdato all’Università Suor Orsola Benincasa ieri pomeriggio mercoledì 13 maggio nel cuore della didattica universitaria con un intervento rivolto agli studenti del terzo anno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Algoritmi e discriminazione: al Suor Orsola Benincasa dibattito su Intelligenza Artificiale e inclusioneL’intelligenza artificiale può riflettere o addirittura alimentare discriminazioni razziali? Le storie e i viaggi dei migranti li conosciamo bene?...

Dc, storia di un Paese: all’Università Suor Orsola Benincasa mostra sull’epopea dello scudo crociatoIllustrare visivamente la storia cinquantennale della Democrazia Cristiana sintetizzandone il senso attraverso le immagini che inevitabilmente...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web