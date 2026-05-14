Disconnettersi per comprendere | Dis Connect entra nelle aule del Suor Orsola Benincasa
Ieri pomeriggio, all’interno dell’Università Suor Orsola Benincasa, si è svolta una lezione frontale che ha coinvolto gli studenti del terzo anno. L’iniziativa, intitolata Dis Connect, non si trattava di un convegno o di un evento formale, ma di un intervento diretto e senza filtri rivolto ai giovani universitari. Il format ha portato in aula un approccio diverso alla comunicazione, concentrandosi sulla semplicità e sull’immediatezza del confronto tra docente e studenti.
Non un convegno, non un evento istituzionale, ma una lezione frontale, diretta, senza filtri. Il format Dis Connect è approdato all’Università Suor Orsola Benincasa ieri pomeriggio mercoledì 13 maggio nel cuore della didattica universitaria con un intervento rivolto agli studenti del terzo anno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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