Nasce l' Orto felice con lo spaventapasseri Felicino | a scuola la natura si impara sporcandosi le mani

È stato aperto l’“Orto felice” presso la scuola dell’infanzia L’albero felice, che fa parte dell’istituto comprensivo n. La struttura include uno spaventaperrone chiamato Felicino e ha lo scopo di far imparare ai bambini la natura attraverso attività pratiche all’aperto. L’evento di inaugurazione ha visto la partecipazione di insegnanti e genitori, che hanno assistito alla presentazione dell’area dedicata alla coltivazione e alla scoperta della natura.

È stato inaugurato l’“Orto felice” della scuola dell’infanzia L’albero felice, parte dell’istituto comprensivo n. 8 “Camelia Matatia” di Forlì. “Un progetto che rappresenta molto più di uno spazio verde: è il simbolo concreto della collaborazione tra scuola e famiglie, e un esempio virtuoso di.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Inter Juve sarà un Derby d’Italia particolare, in cui si vincerà anche “sporcandosi” le mani: lo strano datodi Paolo RossiInter Juve sarà un Derby d’Italia particolare: l’analisi sulle due formazioni e su un dato in particolare in vista del big match di... Bearzi, a scuola si impara a diventare carrozzieriDurante il progetto, curato dall'azienda Ivicolors, gli studenti hanno potuto fare esperienza e conoscere un settore moderno, per cui non basta più...