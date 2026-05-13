Secondo un’indagine recente, otto studenti su dieci che hanno trascorso un anno scolastico all’estero durante le superiori hanno mantenuto o migliorato i propri voti. I dati mostrano che questa esperienza non influisce negativamente sul rendimento scolastico, ma contribuisce ad aumentare l’autonomia e le prospettive di carriera dei ragazzi italiani. Lo studio evidenzia come il percorso di studio all’estero possa rappresentare un’opportunità per rafforzare le proprie competenze.

L’ anno scolastico all’estero durante le scuole superiori non penalizza il percorso degli studenti italiani, ma al contrario ne rafforza risultati, competenze e prospettive di carriera future. È quanto emerge dal sondaggio “Un anno all’estero. e dopo?”, realizzato da Astudy International Education, realtà italiana specializzata nell’orientamento e nell’organizzazione di esperienze di formazione scolastica internazionale, su 840 studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato a programmi Exchange tra il 2016 e il 2025. Un dato rilevante riguarda il rendimento scolastico al rientro nel sistema italiano: più di 8 studenti su 10 non subiscono alcun peggioramento, smentendo uno dei principali timori di famiglie e scuole superiori.🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Studiare all’estero durante le superiori fa crescere voti, autonomia e carriera: 8 studenti su 10 migliorano o mantengono il rendimento

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Report Astudy 2016–2025 su 840 studenti delle scuole superiori che intraprendono un’esperienza all’estero. #Comunicati x.com

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