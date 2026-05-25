a larciano torna il trofeo sagra del bombolone

Notizia in breve

A Larciano il 28 maggio si terrà di nuovo la Sagra del Bombolone, un evento che si svolge annualmente nel paese. La manifestazione prevede la presenza di stand gastronomici e attività legate alla tradizione locale. La sagra è prevista per tutto il giorno, con particolare attenzione alla degustazione di dolci tipici. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività commerciali e artigianali della zona.