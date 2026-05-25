A Larciano torna il trofeo Sagra del Bombolone
A Larciano il 28 maggio si terrà di nuovo la Sagra del Bombolone, un evento che si svolge annualmente nel paese. La manifestazione prevede la presenza di stand gastronomici e attività legate alla tradizione locale. La sagra è prevista per tutto il giorno, con particolare attenzione alla degustazione di dolci tipici. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione. La manifestazione si svolge nel centro del paese, coinvolgendo diverse attività commerciali e artigianali della zona.
Larciano (Pistoia), 25 maggio 2026 – Giovedì 28 maggio torna a Larciano uno degli appuntamenti più caratteristici e partecipati del panorama podistico toscano: la 34ª edizione della Sagra del Bombolone, manifestazione organizzata dal Circolo ARCI Colonna in collaborazione con l’Atletica Colonna ASD all’interno del Parco Berlinguer. Una corsa che negli anni è diventata molto più di una semplice gara serale. Sport, socialità e tradizione popolare si fondono infatti in una serata capace di richiamare podisti da tutta la Toscana, attratti non solo dal percorso competitivo sotto l’egida UISP, ma anche dall’atmosfera di festa che da sempre accompagna l’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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