A Battifolle torna la sagra del maccherone | l' edizione 2026

A Battifolle si prepara a ospitare la 44esima edizione della sagra del Maccherone, che si terrà per otto giorni. L'evento prevede spettacoli, incontri e assaggi delle specialità gastronomiche locali. La manifestazione, che coinvolge la comunità e i visitatori, si svolgerà nel centro del paese e attirerà appassionati di cibo tradizionale. La festa rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti della buona cucina.

Tutto pronto per la 44esima edizione della sagra del Maccherone a Battifolle. Otto giorni di festa e di buona cucina con le specialità gastronomiche del territorio. La maestria delle "sfogline" e le ricette della tradizione aretina sono gli ingredienti base di questa sagra che da oltre quarant'anni dà il via agli appuntamenti gastronomici estivi del comune di Arezzo. Dal 1981 la Polisportiva Battifolle organizza la sagra con lo scopo di tramandare l’arte di impastare, spianare e tagliare a mano la pasta all’uovo e creare un momento unico di aggregazione e convivialità. Il sistema stradale antico fra Arezzo, Fiesole e Firenze nel quadro della carta archeologica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

