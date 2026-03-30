Le colline romagnole si preparano a ospitare di nuovo la Sagra del Carciofo Moretto, un evento che si svolge nel borgo di Brisighella ogni primavera. La manifestazione attira visitatori interessati a conoscere e assaporare il prodotto locale, coinvolgendo produttori e cittadini del territorio. La sagra rappresenta un momento di tradizione e di valorizzazione delle colture tipiche della zona.

Le colline romagnole si preparano a celebrare uno dei loro prodotti più rappresentativi con la Sagra del Carciofo Moretto, evento primaverile che ogni anno richiama visitatori nel suggestivo borgo di Brisighella. Al centro della manifestazione c’è il Carciofo Moretto, varietà tipica locale apprezzata per il gusto delicato e per le sue qualità, espressione autentica della tradizione agricola del territorio. La festa diventa così un momento di valorizzazione delle radici contadine e delle eccellenze enogastronomiche della zona. Per tutta la durata dell’evento, il centro storico si animerà con numerose proposte: stand gastronomici dedicati ai piatti a base di carciofo, banchi con prodotti tipici e spazi riservati all’artigianato e alle creazioni locali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Torna la sagra del carciofo moretto

Articoli correlati

Sagra della schiacciata di Pasqua e del carciofo fritto a San MiniatoA Ponte a Egola, frazione di San Miniato, torna uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale: la 18ª Sagra della Schiacciata di Pasqua e...

Ladispoli protagonista su Rai Radio 2: a “I Lunatici” il racconto della Sagra del CarciofoCosa: Intervista a Claudio Nardocci (Presidente UNPLI Lazio) all’interno del programma “I Lunatici” su Rai Radio 2.

Approfondimenti e contenuti su Torna la sagra del carciofo moretto

Temi più discussi: Buona musica e ottima cucina: torna la Sagra del brocolo di Novaglie dal 27 al 29 marzo 2026; Torna la Sagra Contadina, sapori veri e show; A Belluno torna la Sagra dei Fisciot: il programma della Festa dell’Addolorata 2026 (con servizio autobus); Sagra del Brocolo 2026 – 90° Edizione.

Isnello celebra le sue radici: torna la Sagra delle Verdure tradizionali e antiche delle MadonieLa Sagra delle Verdure di Isnello è un evento capace di coniugare cultura, natura e gastronomia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva in un territorio ricco di storia e fascino. Un […] ... blogsicilia.it

Ad Amorosi torna la Sagra della Panorra: quattro giorni tra cucina contadina e musica dal vivoNapoli, 26 Marzo - Dal 26 al 29 marzo 2026, nel cuore della Valle Telesina, Amorosi rinnova uno degli appuntamenti più identitari del territorio: la Sagra ... sciscianonotizie.it

Salis, qualcosa non torna. Ancora una volta. x.com

GialappaShow torna con il Mago Forest e Jovanotti co-conduttore: tutte le novità della stagione - facebook.com facebook