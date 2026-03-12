Colosseo | dopo 12 secoli l’accesso originale torna

Il 17 marzo 2026 il Parco Archeologico del Colosseo riaprirà gli ambulacri meridionali, rivelando l’accesso originale dell’Anfiteatro Flavio dopo oltre 12 secoli. Questa apertura segna un momento importante per il sito, offrendo ai visitatori una nuova prospettiva sulla struttura antica. L’intervento di restauro e di valorizzazione ha permesso di recuperare questa parte storica dell’anfiteatro, che sarà accessibile al pubblico.

Martedì 17 marzo 2026 segnerà una data storica per il Parco Archeologico del Colosseo, con l'inaugurazione ufficiale degli ambulacri meridionali che riportano alla luce l'accesso originale dell'Anfiteatro Flavio. Dopo dodici secoli di oblio, i visitatori potranno finalmente percorrere i corridoi che un tempo accoglievano migliaia di antichi romani, grazie a un intervento finanziato dai fondi compensativi della Metro C. L'operazione, avviata nel 2022, ha comportato la rimozione dei sampietrini ottocenteschi e lo scavo fino all'antica quota scomparsa già nel IX secolo dopo Cristo. Sul nuovo piano pavimentale sono stati posizionati blocchi geometrici a forma di parallelepipedo, disposti su due file per indicare la posizione originaria dei pilastri che sorreggevano le arcate di accesso.