Pino Daniele tribute in jazz al Miles Davis | sul palco il Benny Amoroso quartet

Al Miles Davis jazz club si è tenuta una serata dedicata a Pino Daniele, uno dei protagonisti della musica italiana. Sul palco è salito il Benny Amoroso quartet, che ha interpretato alcuni dei brani più noti dell’artista napoletano in chiave jazz. L’evento ha coinvolto il pubblico con un tributo musicale che ha riproposto le canzoni di Daniele attraverso un arrangiamento diverso dalla versione originale.

Serata speciale al Miles Davis jazz club, dedicata a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Pino Daniele. Un omaggio sentito e raffinato, reinterpretato in chiave jazz, che restituisce tutta l’anima, la poesia e il groove senza tempo delle sue canzoni.Le melodie immortali di Pino –. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Pino Daniele tribute in jazz al Miles Davis: sul palco il Benny Amoroso quartet Articoli correlati Amy Winehouse tribute in jazz al Miles Davis: canta Federica AmorosoC'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Amy... Gypsy swing nights al Miles Davis jazz club: sul palco il Yannis Constans & Davide Rizzuto QuartetIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sul palco, quattro musicisti d’eccellenza si incontrano per un progetto... Una selezione di notizie su Pino Daniele Buon compleanno Pino. Grande festa al Teatro Palapartenope per i 71 anni di Pino Daniele, tre ore di live con artisti e performerNAPOLI - Una serata all’insegna della memoria e della musica di Pino Daniele è quella che si è tenuta recentemente al Teatro Palapartenope in occasione Una serata all’insegna della memoria e della mus ... marigliano.net Il pianista Rubalcaba in Italia per una serie di iniziative dedicate a Pino DanieleLa star del Latin Jazz, Gonzalo Rubalcaba torna in Italia per una serie di iniziative legate al suo ultimo progetto discografico dedicato alle musiche di Pino Daniele, dal titolo Gonzalo plays Pino. napoli.repubblica.it