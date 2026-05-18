Toni Piscopo quartet in concerto al Miles Jazz Club special guest Giorgio Rosciglione

Una notte dedicata al jazz più autentico, elegante e coinvolgente. Sul palco del Miles Jazz Club torna “Jazz Portraits”, il nuovo progetto del Toni Piscopo Quartet, un viaggio musicale intenso e raffinato che racconta il jazz attraverso atmosfere, improvvisazioni e dialoghi sonori ricchi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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