A I Gigli arriva lo speciale Black Weekend di primavera
A I Gigli debutta lo speciale Black Weekend di primavera, dedicato allo shopping e al rinnovo del guardaroba. L’evento si svolge nel centro commerciale e offre sconti e promozioni per prepararsi alla stagione calda. La manifestazione è pensata per attirare clienti in cerca di occasioni per aggiornare il proprio stile. L’iniziativa si svolge durante il fine settimana e coinvolge diversi negozi del centro commerciale.
Un appuntamento imperdibile dedicato allo shopping e al rinnovo del guardaroba in vista della bella stagione. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il Centro Commerciale I Gigli, il grande shopping center di Campi Bisenzio, si trasforma nel punto di riferimento per chi è alla ricerca di occasioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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