A I Gigli arriva lo speciale Black Weekend di primavera

Notizia in breve

A I Gigli debutta lo speciale Black Weekend di primavera, dedicato allo shopping e al rinnovo del guardaroba. L’evento si svolge nel centro commerciale e offre sconti e promozioni per prepararsi alla stagione calda. La manifestazione è pensata per attirare clienti in cerca di occasioni per aggiornare il proprio stile. L’iniziativa si svolge durante il fine settimana e coinvolge diversi negozi del centro commerciale.