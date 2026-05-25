A I Gigli arriva lo speciale Black Weekend di primavera

Da firenzetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A I Gigli debutta lo speciale Black Weekend di primavera, dedicato allo shopping e al rinnovo del guardaroba. L’evento si svolge nel centro commerciale e offre sconti e promozioni per prepararsi alla stagione calda. La manifestazione è pensata per attirare clienti in cerca di occasioni per aggiornare il proprio stile. L’iniziativa si svolge durante il fine settimana e coinvolge diversi negozi del centro commerciale.

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Un appuntamento imperdibile dedicato allo shopping e al rinnovo del guardaroba in vista della bella stagione. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, il Centro Commerciale I Gigli, il grande shopping center di Campi Bisenzio, si trasforma nel punto di riferimento per chi è alla ricerca di occasioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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