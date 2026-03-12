Weekend speciale a Città della Scienza arriva STEM Generation!

A Città della Scienza si svolge un weekend dedicato alla divulgazione della cultura STEM, con l’obiettivo di promuovere l’interesse verso la scienza. L’evento, chiamato STEM Generation, prevede attività e iniziative rivolte a visitatori di tutte le età, con l’intento di avvicinare il pubblico ai temi scientifici attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti. La manifestazione si svolge nel fine settimana e si rivolge a famiglie, studenti e appassionati.

Un nuovo weekend a Città della Scienza dedicato alla divulgazione della cultura STEM per promuovere l'interesse verso la scienza. Fondazione Banco di Napoli ospita la mostra “Mondi in Movimento. Pinocchio incontra Pulcinella” Durante il weekend, il pubblico potrà incontrare ricercatori e studenti degli enti e istituti che proporranno presso i propri desk attività pratiche ed esperienze interattive. Tra gli enti che parteciperanno con proposte esperienziali: CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test, Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, DTT S. 🔗 Leggi su 2anews.it

