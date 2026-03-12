Freddo nel weekend e tempo instabile | quanto durerà e quando arriva la primavera

Nel weekend le temperature scenderanno e il cielo si presenterà spesso nuvoloso, con condizioni di tempo instabile. La previsione indica che questa situazione si manterrà per alcuni giorni, prima di un possibile miglioramento. Per avere dettagli più precisi sulla durata di questo periodo, Fanpage.it ha consultato il meteorologo Simone Abelli.

Per capire cosa ci aspetta nei prossimi giorni Fanpage.it ha intervistato il meteorologo Simone Abelli. Tra oggi e il weekend l’Italia sarà alle prese con piogge sparse e temperature piuttosto fresche. Questa fase potrebbe durare ancora per diversi giorni, almeno fino all’equinozio, rimandando l’arrivo di un clima più mite. “La parola chiave per i prossimi giorni è variabilità”, dice l'esperto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Meteo, tempo instabile nel weekend: nevicate sull'Etna e temperature in caloDa lunedì è atteso un miglioramento, con bel tempo su tutta la Sicilia e condizioni di stabilità destinate a protrarsi per diversi giorni Un vortice...

Quanto durerà l’ondata di freddo sull’Italia tra piogge e nevicateDa alcuni giorni l’Italia è interessata da una fase di freddo intenso, con temperature invernali e nevicate anche a quote relativamente basse,...

She was sent to enemyreduced to military prostituterebornwin ruthless emperor's love

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Freddo nel weekend e tempo instabile...

Temi più discussi: Meteo, torna il maltempo e il freddo nel weekend (ma non ovunque): ecco le regioni più colpite; Previsioni meteo, freddo in arrivo dal weekend: ecco dove; Italia tra sole e piogge, ma nel weekend torna il freddo: neve sulle Alpi e temperature in calo; Tendenza meteo - Il tempo volge al brutto, weekend compromesso.

Meteo weekend 14-15 marzo 2026: maltempo e freddo in arrivo sull'ItaliaQuesti primi mesi del 2026 sono stati caratterizzati dal maltempo e dal freddo. Nonostante siamo prossimi alla primavera, nel weekend dovremo essere pronti a tirare fuori sciarpe e cappotti pesante ... notizie.it

Previsioni meteo, freddo in arrivo dal weekend: ecco doveCampo di alta pressione con massimi verso l'Atlantico e Mediterraneo centrale. Oggi acquazzoni e temporali sparsi soprattutto nel pomeriggio, con fenomeni più probabili nel Centro-Sud. Tra giovedì e ... tg24.sky.it

A Bari un neonato è morto di freddo dentro una culla che doveva salvargli la vita. È successo nella chiesa di Don Antonio. Don Antonio Ruccia è un parroco del quartiere Poggiofranco. Dieci anni fa ha messo fuori dalla sua chiesa una stanzetta con una culla r - facebook.com facebook