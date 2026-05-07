In Umbria, sono stati stanziati otto milioni di euro per interventi a tutela degli habitat e della biodiversità. Questi fondi sono destinati a interventi specifici nelle aree del Lago Trasimeno e della Valnerina. Le risorse finanzieranno progetti di conservazione e miglioramento ambientale in diverse zone della regione, con l’obiettivo di preservare la fauna locale e tutelare gli ecosistemi naturali.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno questi fondi la fauna del Lago Trasimeno?. Quali aree specifiche della Valnerina riceveranno i primi interventi?. Chi gestirà concretamente i 130.000 ettari della rete Natura 2000?. Come proteggeranno i centri ittiogenici la trota mediterranea?.? In Breve Fondi suddivisi tra UE (3,2 milioni), Stato (3,36 milioni) e Regione (1,44 milioni).. Rete Natura 2000 tutela 102 siti su 130.000 ettari del territorio umbro.. Interventi prioritari al Lago Trasimeno e ai centri ittiogenici di Borgo Cerreto e Sant’Arcangelo.. Obiettivo protezione trota mediterranea della Valnerina tramite potenziamento strutture di allevamento pubbliche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Umbria: 8 milioni per salvare gli habitat e la biodiversità

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