L’Aquila si prepara a trasformarsi attraverso un progetto artistico guidato da Ricciardi, che coinvolge diversi partecipanti nella creazione di un’opera collettiva. Il progetto, chiamato Habitat, mira a riqualificare alcuni vicoli della città con interventi artistici. La realizzazione dell’opera finale coinvolge più persone, tra artisti e cittadini, che collaboreranno per restituire un volto nuovo agli spazi urbani. La iniziativa si concentra sull’uso del linguaggio e delle immagini per comunicare un messaggio condiviso.

? Domande chiave Come influenzerà il linguaggio la creazione dell'opera finale per la città?. Chi sono i partecipanti che trasformeranno i vicoli in arte?. Dove verrà installata l'opera nata dal dialogo tra designer e cittadini?. Perché questo progetto è fondamentale per il dossier Capitale della Cultura?.? In Breve Workshop presso Palazzo ONMI il 22, 23 e 24 maggio con prenotazione obbligatoria.. Massimo 15 partecipanti per sessione via email [email protected].. Curatela di Germana Galli e Antonella Muzi per il progetto MU6 ets aps.. Iniziativa inserita nel dossier L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.. La designer Sara Ricciardi arriva all’Aquila per inaugurare la seconda tappa del progetto Habitat, inserito nel dossier della città come Capitale italiana della Cultura 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila si fa arte: Ricciardi guida il progetto Habitat

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