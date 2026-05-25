Un rappresentante internazionale si trova a Goma per incontrare i leader dell’M23, gruppo armato che controlla alcune aree dell’est della Repubblica Democratica. La visita si svolge in un momento di tensione tra le parti coinvolte nel conflitto. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti del colloquio o sui risultati attesi. La presenza del rappresentante mira a discutere possibili soluzioni e a favorire un dialogo tra le parti.

Prima di intervistare i leader del Movimento 23 marzo (M23), il gruppo ribelle congolese che ha conquistato ampie aree del secondo paese più grande dell’Africa, bisogna prepararsi ad alcuni insoliti preliminari. Uomini con il mitra ti perquisiscono alla ricerca di armi. Un segretario sfoglia il tuo taccuino pagina per pagina “nel caso ci fosse del veleno”. Dispositivi elettronici e orologi devono essere lasciati fuori del luogo d’incontro perché potrebbero essere tracciati o esplodere. Una volta all’interno del quartier generale dei ribelli, però, l’M23 vuole trasmettere un’immagine professionale. Una squadra addetta ai social media scatta delle foto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - A Goma per incontrare i ribelli dell’M23

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UN wants security guarantees before monitoring ceasefire in DRC

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