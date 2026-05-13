Trump e la vendetta contro i ribelli Maga | Carlson e Fuentes nel mirino dell’antiterrorismo

Le autorità hanno avviato indagini nei confronti di due figure legate al movimento Maga, considerandole coinvolte in attività che potrebbero costituire minaccia alla sicurezza pubblica. Le indagini sono state avviate dall’agenzia antiterrorismo, che ha posto sotto osservazione Carlson e Fuentes. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e misure volte a monitorare eventuali comportamenti considerati pericolosi.

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