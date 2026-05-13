Trump e la vendetta contro i ribelli Maga | Carlson e Fuentes nel mirino dell’antiterrorismo
Le autorità hanno avviato indagini nei confronti di due figure legate al movimento Maga, considerandole coinvolte in attività che potrebbero costituire minaccia alla sicurezza pubblica. Le indagini sono state avviate dall’agenzia antiterrorismo, che ha posto sotto osservazione Carlson e Fuentes. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e misure volte a monitorare eventuali comportamenti considerati pericolosi.
La macchina repressiva dell’amministrazione Trump scopre un nuovo bersaglio: i «ribelli» del movimento Maga. Il giornalista Ken Klippenstein ha rivelato che due figure di spicco della destra mediatica statunitense – Tucker Carlson e Nick Fuentes – sarebbero state inserite nella lista dei potenziali domestic terrorists dal massimo funzionario per l’antiterrorismo dell’amministrazione Trump: l’ex influencer ed ex consigliere del Consiglio di Sicurezza Nazionale Sebastian Gorka. L’annuncio, passato in sordina sui media mainstream ma rimbalzato in rete, segna una nuova, inquietante svolta nella strategia securitaria dell’amministrazione Usa contro i «nemici» interni.🔗 Leggi su It.insideover.com
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