Houthi spariti dal fronte dietro il silenzio dei ribelli sciiti la carta segreta dell’Iran

Negli ultimi mesi, gli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti, sono scomparsi dal fronte di guerra, lasciando il loro ruolo di protagonisti delle tensioni in Medio Oriente. Fino a poco tempo fa, erano considerati uno degli elementi principali di instabilità lungo le rotte marittime della regione. Il loro silenzio ha sollevato domande sulla loro presenza e sulle strategie di cui potrebbero essere parte.

Che fine hanno fatto gli Houthi? I ribelli yemeniti erano, almeno fino a qualche mese fa, tra i protagonisti più importanti delle tensioni in Medio Oriente nonché uno dei principali fattori di instabilità lungo le rotte marittime regionali. Le loro operazioni - dai missili lanciati contro Israele agli attacchi ai danni delle navi commerciali - hanno più volte messo sotto pressione il traffico tra lo Stretto di Bab el-Mandeb e il Golfo di Aden, uno dei passaggi più cruciali per il transito internazionale di petrolio e merci. Eppure oggi, con la guerra in Iran che sta entrando in una fase sempre più dura, gli Houthi sembrano improvvisamente scomparsi dai radar. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Houthi spariti dal fronte, dietro il silenzio dei ribelli sciiti la carta segreta dell’Iran Articoli correlati Leggi anche: Houthi, asso nella manica o azzardo? Perché l’Iran lascia in panchina i ribelli yemeniti. I rischi di un blocco nel Mar Rosso Leggi anche: La strategia iraniana dei fronti: gli Houthi sono la «carta differita»