A giugno su Tivusat la danza internazionale e i grandi coreografi

A giugno, su Mezzo, il canale 49 di Tivusat, sarà trasmessa tutta la danza internazionale e le coreografie di grandi artisti. La programmazione si concentrerà sulle performance di compagnie e coreografi di fama mondiale, con spettacoli e balletti provenienti da diversi paesi. La proposta si estende per tutto il mese, offrendo un panorama completo delle più recenti produzioni e delle interpretazioni più apprezzate del settore.

ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat) per tutto il mese di giugno sarà protagonista la grande danza. Si inizia con la coreografa cinese Tong Ruirui, internazionalmente conosciuta per aver unito le tecniche della danza classica e contemporanea alla narrazione tradizionale- Mezzo propone “A Dream of Red Mansions”, uno spettacolo che adatta il grande classico della letteratura cinese Il sogno della camera rossa del XVIII secolo in un balletto poetico. Prosegue con il francese Thierry Malandain, coreografo molto legato al balletto la cui attenzione è focalizzata alla potenza, umanità e sensualità del corpo danzante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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