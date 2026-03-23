figc attiva audiodescrizione italia irlanda del nord da remoto per non vedenti e ipovedenti

Come seguire Italia-Irlanda del Nord con audiodescrizione da remoto Un nuovo importante passo in avanti della FIGC per promuovere concretamente l’accessibilità e permettere a tutti di vivere l’emozione di una partita della Nazionale. Giovedì 26 marzo, in occasione della semifinale dei play-off mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, il servizio di audiodescrizione dedicato ai tifosi non vedenti e ipovedenti - che dal 2022 ha coinvolto più di 200. su Digital-News.it Come seguire Italia-Irlanda del Nord con audiodescrizione da remoto. Un nuovo importante passo in avanti della FIGC per promuovere concretamente l’accessibilità e permettere a tutti di vivere l’emozione di una partita della Nazionale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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