Loano il mare per tutti | torna l’evento per non vedenti e ipovedenti

Da ameve.eu 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Loano torna l’evento dedicato alle persone non vedenti e ipovedenti, con attività di nuoto in mare. Durante l’evento, gli atleti della Federazione Italiana Nuoto guideranno i nuotatori, mentre mezzi come moto d’acqua saranno presenti per assicurare la sicurezza in acqua. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di permettere a tutti di vivere il mare senza barriere.

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? Punti chiave Come faranno gli atleti FIN a guidare i nuotatori in mare?. Chi garantirà la sicurezza in acqua con moto d'acqua e mezzi?. Perché questo metodo tecnico è diverso da una normale sessione in piscina?. Come si può partecipare gratuitamente a questa esperienza di autonomia?.? In Breve Evento gratuito sabato 27 giugno 2026 dalle ore 10:00 alle 13:00. Massimiliano Gattuso e Enrico Anghilante coordinano le attività con il Doria Nuoto. Atleti FIN affiancano i nuotatori con contatto tattile per l'orientamento in mare. Polizia di Stato e Capitaneria di Porto garantiscono sicurezza con moto d'acqua. Sabato 27 giugno 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00, la Marina di Loano ospiterà la seconda edizione di Freedom to Swim presso il Lungomare Nazario Sauro 12.🔗 Leggi su Ameve.eu

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