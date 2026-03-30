Gaeta torna la Ztl a Sant’Erasmo | via ai varchi elettronici dal 1° aprile

Dal 1° aprile, nel centro storico di Sant’Erasmo a Gaeta, entreranno in funzione i nuovi varchi elettronici per la Zona a traffico limitato. Il Comune ha deciso di riattivare la Ztl nell'area, che sarà monitorata tramite dispositivi digitali installati in più punti della zona. La misura riguarda esclusivamente il centro storico e sarà in vigore per tutto il 2026.

Gaeta, 30 marzo 2026 – Il Comune di Gaeta ha istituito per il 2026 la Zona a traffico limitato nel centro storico di Sant’Erasmo, confermando l’attivazione dei varchi elettronici in più punti dell’area interessata. Il provvedimento è contenuto nell’ ordinanza n. 152 del 30 marzo 2026, firmata dalla dirigente del Dipartimento, Anna Maria De Filippis. L’ordinanza dispone la Ztl ai varchi di via Begani, via Annunziata, piazza Traniello e via L.M. Planco all’intersezione con via SS. Trinità, con controllo elettronico degli accessi. La misura, spiega il Comune, punta a garantire l’accessibilità ai residenti del perimetro Ztl e ad agevolare la ricerca degli spazi di sosta nelle aree interessate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Ztl a Lucca, da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettroniciLucca, 19 gennaio 2026 - Il Comune di Lucca informa che da oggi, lunedì 19 gennaio, come già annunciato, entrano ufficialmente in funzione i nuovi... Ztl Centro Storico a Roma, nuovi varchi elettronici in uscita: ecco dove saranno installatiVia libera ai nuovi varchi Ztl nel Centro Storico di Roma: investimento da 4 milioni per controllare le uscite e ridurre traffico e infrazioni.