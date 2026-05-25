A Foggia ' UniCare Festival' | una full immersion tra medicina prevenzione e partecipazione

Notizia in breve

Nel pomeriggio si è svolto a Foggia l'“UniCare Opening Festival – Uniti nel prenderci cura” nel parcheggio del Polo Biomedico dell’università. L’evento, promosso dai Dipartimenti di Area Medica, ha coinvolto attività legate a medicina, prevenzione e partecipazione pubblica. La manifestazione ha previsto stand informativi e momenti di interazione con il pubblico, senza ulteriori dettagli su programmi o partecipanti.