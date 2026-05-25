A Foggia ' UniCare Festival' | una full immersion tra medicina prevenzione e partecipazione

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio si è svolto a Foggia l'“UniCare Opening Festival – Uniti nel prenderci cura” nel parcheggio del Polo Biomedico dell’università. L’evento, promosso dai Dipartimenti di Area Medica, ha coinvolto attività legate a medicina, prevenzione e partecipazione pubblica. La manifestazione ha previsto stand informativi e momenti di interazione con il pubblico, senza ulteriori dettagli su programmi o partecipanti.

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Si è svolto questo pomeriggio, nell’area parcheggio del Polo Biomedico “Emanuele Altomare” dell’Università degli Studi di Foggia, l’“UniCare Opening Festival – Uniti nel prenderci cura”, iniziativa promossa dai Dipartimenti di Area Medica dell’ateneo con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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