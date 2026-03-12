Cesena Sub una full immersion nella solidarietà | dieci donazioni all’Avis di Case Missiroli

Un gruppo di appassionati di subacquea e apnea ha visitato recentemente la sede Avis di Case Missiroli a Cesena, dove ha effettuato dieci donazioni di sangue e plasma. La giornata è stata dedicata a sostenere l’attività di raccolta e si è svolta in un clima di collaborazione e impegno. L’iniziativa ha coinvolto membri dell’associazione cesenate, che promuove lo sport subacqueo.

"Chi ama il mare sa bene una cosa: la vita è preziosa e a volte basta un piccolo gesto per proteggerla", è il messaggio che arriva dal Presidente di Cesena Sub Vittorio Mercuriali Una full immersion nella solidarietà per Cesena Sub. Nei giorni scorsi un gruppo dell'associazione cesenate, che promuove l'attività subacquea e l'apnea, si è recato alla sede Avis di Case Missiroli per partecipare a una giornata di donazioni di sangue e plasma. Sono state complessivamente dieci le donazioni effettuate, di cui due di plasma, mentre altri tre aspiranti donatori hanno già fissato l'appuntamento per la loro prima donazione. L'impegno nel volontariato rappresenta da tempo un valore condiviso all'interno di Cesena Sub, che ha aderito con entusiasmo all'invito di Avis per contribuire a diffondere la cultura della donazione e della solidarietà.