Emozione Corsa si è ormai affermata tra le azienda leader per l'organizzazione di corsi di guida sportiva in pista. Offrendo alla platea di appassionati l'opportunità di vivere giornate ed eventi in autodromo, supportati da istruttori qualificati, al volante di supercar e auto che difficilmente si ha la possibilità di guidare tutti i giorni come Ferrari o Lamborghini. Tra le diverse e variegate esperienze proposte, la Full Immersion si distingue senz'altro come una delle più interessanti, definita facilmente come "l'esperienza di guida definitiva". Si tratta di programma specifico che eleva il semplice giro in pista, raggiungendo un vero e proprio completamento di un percorso tecnico, finalizzato al raggiungere la totale consapevolezza del veicolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Emozione Corsa: il programma "Full Immersion" più estremo

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