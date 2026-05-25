A Faenza il centrosinistra ' doppia' gli avversari

A Faenza, il candidato sindaco del centrosinistra ha ottenuto il 63,57% dei voti con 10 sezioni su 57 scrutinate. Questa percentuale rappresenta quasi il doppio rispetto agli altri candidati. La maggioranza del voto è concentrata nel campo di centrodestra, che si attesta su percentuali molto più basse. La differenza si mantiene consistente anche con l’aumento delle sezioni scrutinata. I dati ufficiali sono aggiornati alla prima parte dello scrutinio.

Si fa ormai molto ampio il vantaggio del centrosinistra a Faenza. Con 10 sezioni scrutinate su 57 il candidato sindaco del campo largo Massimo Isola va praticamente a doppiare gli avversari attestandosi al 63,57%. Il primo degli inseguitori è infatti Gabriele Padovani (FdI + altre liste) al 31. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Centrosinistra oltre il 60% a FaenzaA Faenza, su 57 sezioni, sono state scrutinate due e il candidato della coalizione di centrosinistra si trova al 60,57%.

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