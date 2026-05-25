A Faenza brinda già il centrosinistra Isola | Grazie per la fiducia

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Faenza, il centrosinistra si avvia a vincere le elezioni comunali, con il candidato sindaco Massimo Isola che supera il 60% dei voti. Lo spoglio delle schede prosegue, ma il margine a favore del suo schieramento appare già molto ampio. Isola ha ringraziato gli elettori per la fiducia ricevuta.

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Con lo spoglio che avanza rimane molto ampio il vantaggio del centrosinistra a Faenza, con il candidato sindaco Massimo Isola ben oltre il 60% dei consensi. Il sindaco uscente naviga quindi verso una tranquilla vittoria al primo turno e c'è già aria di festa nel quartier generale della coalizione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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