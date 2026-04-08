XXII edizione della Festa internazionale della Storia- il programma 2026

La XXII edizione della Festa internazionale della Storia si svolgerà a Bologna dall’11 al 19 aprile 2026. Durante questa settimana, la città ospiterà conferenze, lezioni, incontri pubblici, mostre, spettacoli e attività rivolte alle scuole. L’evento interessa anche il territorio circostante, coinvolgendo diversi luoghi e spazi pubblici con un calendario ricco di appuntamenti. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando pubblico e appassionati di storia.

Giunta alla sua XXII edizione, la Festa internazionale della Storia animerà la città di Bologna e il suo territorio, dall’11 al 19 aprile, con un calendario diffuso di appuntamenti tra conferenze, lezioni, incontri pubblici, mostre, spettacoli e attività per le scuole. “La storia. Cambiamenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programmaÈ stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la... Premio Giacomo Matteotti, bando della XXII edizione. Scadenza domande 30 aprile È stato pubblicato il bando di concorso della XXII edizione del Premio Giacomo Matteotti, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri... Spot Festa della Storia Edizione 2026 Temi più discussi: Festa internazionale della Storia 2026; A Venezia la XXII edizione del Festival Libro che gira, Libro che leggi; Barcis. Con la Festa del Pestith, l’11 e il 12 aprile in scena la fermentazione; Bracigliano, la Festa della Fioritura giunge alla quarta edizione. Puglia, torna la Festa dei Lettori 2025: a ottobre la XXI edizione tra fragilità, desiderio e trasformazioniDal 6 al 19 ottobre torna in tutta Italia la Festa dei Lettori, la storica manifestazione dell’Associazione Presìdi del Libro, realizzata con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Festa del Tulipano rilancia: le novità dell'edizione 2026Cartoon Edition e La Notte del Tulipano. Sono queste le significative novità della 56esima edizione della Festa del Tulipano e di Primavera che torna a Castiglione del Lago con tutta la sua bel ... perugiatoday.it Festa di compleanno in arrivobene, loro non possono mai mancare sono facilissimali da preparare in casa. CORNETTI SALATI DA BUFFET farete un figurone a realizzarli. Sono sofficissimi poi LA RICETTA https://blog.giallozafferano.it/rosly/ricet - facebook.com facebook Festa della Polizia: Italy’s state police force celebrates 174 years with a parade in Rome. x.com