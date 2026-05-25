A Conte 8 milioni non bastavano per sopportare qualche critica degli opinionisti di Napoli?
Le separazioni da Napoli, sia per chi lascia la città in cerca di opportunità sia per chi arriva per lavorare, sono spesso caratterizzate da conflitti. I saluti tra le persone coinvolte tendono a essere pieni di rancore, rimpianti e accuse, indipendentemente dalla provenienza o dalla direzione della partenza.
Niente, c’è poco da fare: le separazioni da Napoli non possono che essere conflittuali. Che si tratti di un napoletano in partenza per cercare fortuna altrove o di un non napoletano che viene a lavorare a Napoli (cosa molto più rara), i saluti sono sempre carichi di rancori, rimpianti, accuse. Poi magari con il tempo, con la nostalgia. Conte è sembrato Jep Gambardella: il potere di far fallire le feste. Ma nel caso di Antonio Conte c’erano 8 milioni di motivi (più uno scudetto e una supercoppa) per sperare che non finisse così. Invece. E dire che De Laurentiis ci ha anche provato a disinnescare la vis polemica dell’allenatore. Ma lui è andato dritto per la sua strada, pensando di togliersi sassolini da entrambe le scarpe, ottenendo però solo il risultato di “intossicare” (‘ntussecà) la serata anche a chi lo ha sempre difeso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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A Conte 8 milioni non bastavano per sopportare qualche critica degli opinionisti di Napoli? Se a Napoli rivesti un ruolo pubblico, qualche pernacchia devi metterla in conto. Napoli non è mai stata compatta se non in quattro giornate passate alla storia, evident facebook
Voglio bene a Antonio Conte ma dire che rinunci a 8 milioni di euro netti perché ti fanno i post e le trasmissioni contro è quasi come Rafa Benitez che per non dire che andava al Real disse che si voleva riavvicinare alla moglie. Antò grazie di tutto ma ccà nisci x.com
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