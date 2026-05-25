Le separazioni da Napoli, sia per chi lascia la città in cerca di opportunità sia per chi arriva per lavorare, sono spesso caratterizzate da conflitti. I saluti tra le persone coinvolte tendono a essere pieni di rancore, rimpianti e accuse, indipendentemente dalla provenienza o dalla direzione della partenza.

Niente, c’è poco da fare: le separazioni da Napoli non possono che essere conflittuali. Che si tratti di un napoletano in partenza per cercare fortuna altrove o di un non napoletano che viene a lavorare a Napoli (cosa molto più rara), i saluti sono sempre carichi di rancori, rimpianti, accuse. Poi magari con il tempo, con la nostalgia. Conte è sembrato Jep Gambardella: il potere di far fallire le feste. Ma nel caso di Antonio Conte c’erano 8 milioni di motivi (più uno scudetto e una supercoppa) per sperare che non finisse così. Invece. E dire che De Laurentiis ci ha anche provato a disinnescare la vis polemica dell’allenatore. Ma lui è andato dritto per la sua strada, pensando di togliersi sassolini da entrambe le scarpe, ottenendo però solo il risultato di “intossicare” (‘ntussecà) la serata anche a chi lo ha sempre difeso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Conte 8 milioni non bastavano per sopportare qualche critica degli opinionisti di Napoli?

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Voglio bene a Antonio Conte ma dire che rinunci a 8 milioni di euro netti perché ti fanno i post e le trasmissioni contro è quasi come Rafa Benitez che per non dire che andava al Real disse che si voleva riavvicinare alla moglie. Antò grazie di tutto ma ccà nisci x.com

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