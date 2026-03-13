Per la partita tra Napoli e Lecce, sono stati annunciati i convocati di entrambe le squadre e le probabili formazioni. Le scelte di allenatori Conte e Di Francesco includono alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. La sfida si svolgerà nella 29ª giornata di Serie A 202526, rappresentando un momento chiave per le rispettive stagioni delle due squadre.

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© Calcionews24.com - Napoli Lecce, convocati e probabili formazioni: Conte e Di Francesco con qualche sorpresa, svelate le loro mosse!

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