Dopo lo 0-0 tra Como e Napoli, Alfredo Pedullà ha criticato la gestione tattica del team partenopeo. L’esperto ha commentato che, con gli investimenti fatti, gli azzurri non dovrebbero adottare questa filosofia di gioco. La partita ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori riguardo alle scelte tecniche e alle strategie adottate dalla squadra. La questione resta aperta, mentre si attende una risposta dal tecnico sulla situazione.

Alfredo Pedullà bacchetta la gestione tattica del Napoli dopo lo 0-0 con Como: con gli investimenti effettuati, gli azzurri non possono permettersi questa filosofia di gioco. Napoli schiacciato: la critica di Pedullà sulla mentalità. Il giornalista esperto di mercato ha commentato duramente la prestazione della squadra di Conte al Sinigaglia. Le parole di Pedullà sul suo canale YouTube: “Con tutta l’ammirazione per Conte, ma non si può giocare così. Visti i tanti milioni spesi si deve giocare meglio, la squadra era schiacciata dentro al lago. A Como ha giocato un secondo tempo dignitoso e avresti potuto vincere, ma non si gioca il quel modo come mentalità e filosofia dopo tutti quei soldi spesi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Como-Napoli, che critica a Conte: “Quando si esce da questo supplizio?”

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