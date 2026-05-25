A Civita Castellana una degustazione alla scoperta dei vini del territorio

A Le Ghiottonerie del Moro di Civita Castellana è fissato l'appuntamento con “Sughero. Segui il tappo”, un evento dedicato alla cultura del vino e all'incontro diretto con i produttori. Protagonista della giornata di giovedì 28 maggio è la cantina Argillae, una realtà vinicola legata all'area di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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