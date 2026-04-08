In Albania, la cantina Çobo Winery si distingue come esempio importante della rinascita dell’enologia locale. La produzione si concentra su vini provenienti da vitigni autoctoni, contribuendo alla valorizzazione del territorio. L’azienda ha ottenuto riconoscimenti nazionali e internazionali, ponendosi come punto di riferimento nel panorama vinicolo albanese. La cantina si impegna a promuovere la cultura del vino attraverso pratiche di produzione tradizionali e di qualità.

BERAT – Çobo Winery rappresenta oggi una delle espressioni più significative della rinascita dell’enologia albanese contemporanea. Realtà familiare con radici profonde, affonda la propria storia nei primi decenni del Novecento, quando la produzione vinicola era già attiva sulle colline intorno a Berat. Dopo l’interruzione forzata dell’impresa privata, è nei primi anni Novanta che Enis Çobo, insieme ai figli Petrit e Muharrem, rifonda la cantina con l’obiettivo di recuperare i vitigni autoctoni e ricostruire una cultura del vino locale fondata su qualità, identità e continuità familiare. È in questo percorso che si inserisce il legame con il... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Albania, Çobo Winery punta alla promozione del territorio e alla qualità dei vini da vitigni autoctoni

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