A che ora aprono e chiudono i seggi oggi domenica 24 maggio per le elezioni comunali 2026 in Italia

Oggi, domenica 24 maggio, i seggi per le elezioni comunali 2026 in Italia sono aperti dalle 7:00 alle 23:00, in circa 900 Comuni. Domani, i seggi resteranno aperti fino alle 15:00. La chiusura dei seggi si svolge in modo uniforme in tutte le località coinvolte, permettendo agli elettori di votare durante queste fasce orarie.

Seggi aperti oggi, domenica 24 maggio, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (e domani fino alle ore 15:00) in circa 900 Comuni italiani per le elezioni comunali 2026 in Italia. I riflettori sono puntati sulle sfide chiave nei capoluoghi, a partire da Venezia fino a Reggio Calabria e Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lexington voters to choose mayoral candidates in May's primary election

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Formiamo ottimi infermieri che poi costringiamo a espatriare sostituendoli con lavoratori spesso meno qualificati ma più economici. Ogni anno espatriano circa 7.000 infermieri italiani formati dalle nostre università (per una spesa di circa 30.000 euro l'uno che x.com

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