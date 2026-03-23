A che ora aprono e chiudono i seggi oggi lunedì 23 marzo per il Referendum Giustizia 2026

Oggi, lunedì 23 marzo si vota per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. I seggi saranno aperti alle 7 alle 15. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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