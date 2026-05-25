A Cerreto d' Esi Grillini vicinissimo alla riconferma

Notizia in breve

A Cerreto d’Esi il sindaco uscente, sostenuto dalla lista “#Cambiamenti”, si avvicina alla riconferma. Con due sezioni su tre già scrutinati, ha superato il 70% dei voti. Lo sfidante, candidato di “Sviluppo e Futuro”, si trova molto indietro nei risultati parziali. La differenza di consensi tra i due è evidente, con il primo che mantiene un ampio vantaggio.