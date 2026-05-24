Alle 19 affluenza in netto calo a Venezia Cavallino-Treporti e Torre di Mosto

Alle 19, l’affluenza alle urne nel comune di Venezia si attesta al 31,31%, in calo rispetto al 36,46% del 2020. La partecipazione si riduce anche nei comuni di Cavallino-Treporti e Torre di Mosto, dove i dati sono in netto calo rispetto alle precedenti consultazioni. La percentuale di votanti si mantiene bassa rispetto alle precedenti elezioni, con tutte le sezioni conteggiate.

Affluenza alle urne in netto calo nel comune di Venezia: alle 19, con tutte le sezioni conteggiate, il dato è del 31,31%, molto meno del 36,46% registrato nel 2020. Il nuovo sindaco sarà scelto da poco più della metà dei veneziani. A Torre di Mosto alla stessa ora l'affluenza è del 37,34%, a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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