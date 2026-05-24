Alle 12 affluenza in lieve calo a Cavallino-Treporti e Torre di Mosto
Alle 12, l’affluenza alle urne registra un leggero calo rispetto alle precedenti rilevazioni. A Cavallino-Treporti, il dato si ferma al 14,97%, mentre a Torre di Mosto raggiunge il 17,10%. Entrambi i comuni della provincia di Venezia condividono questa tendenza, con le percentuali di votanti in lieve diminuzione rispetto alle prime ore di voto. La giornata elettorale prosegue con queste percentuali di partecipazione.
Nella prima rilevazione, delle 12, l'affluenza ai seggi è del 14,97% a Cavallino-Treporti e del 17,10% a Torre di Mosto, i due comuni della provincia di Venezia che votano oggi insieme al capoluogo.In entrambi i casi per ora si registra un lieve calo rispetto alla precedente tornata, quando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie e thread social correlati
Aperti i seggi a Venezia, Cavallino-Treporti e Torre di Mosto: si vota fino alle 23I seggi elettorali sono aperti dalle 7 di questa mattina in tre comuni della regione: Venezia, Cavallino-Treporti e Torre di Mosto.
Comunali 2026, a Torre di Mosto e Cavallino-Treporti sarà sfida a dueIl voto amministrativo del 24 e 25 maggio 2026 interesserà due comuni della città metropolitana, Torre di Mosto e Cavallino Treporti, che si...