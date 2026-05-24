Alle 12 affluenza in lieve calo a Cavallino-Treporti e Torre di Mosto

Nella prima rilevazione, delle 12, l'affluenza ai seggi è del 14,97% a Cavallino-Treporti e del 17,10% a Torre di Mosto, i due comuni della provincia di Venezia che votano oggi insieme al capoluogo.In entrambi i casi per ora si registra un lieve calo rispetto alla precedente tornata, quando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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