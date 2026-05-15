Festa dei Sapori 2026 a Camazzole di Carmignano di Brenta
Dal 15 al 18 maggio 2026 si terrà la Festa dei Sapori a Camazzole di Carmignano di Brenta, presso il Parco dei Sapori in via Meucci. L’evento, promosso dalla Pro Loco Camazzole APS, durerà quattro giorni e offrirà un programma che comprende attività gastronomiche, musica e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e coinvolgerà diverse realtà locali per valorizzare le tradizioni e i prodotti del territorio.
Torna l’appuntamento con la “Festa dei Sapori” a Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta. Dal 15 al 18 maggio 2026, il Parco dei Sapori in via Meucci ospiterà quattro giorni ricchi di gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età, organizzati dalla Pro Loco Camazzole APS con il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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