Festa dei Sapori 2026 a Camazzole di Carmignano di Brenta

Dal 15 al 18 maggio 2026 si terrà la Festa dei Sapori a Camazzole di Carmignano di Brenta, presso il Parco dei Sapori in via Meucci. L’evento, promosso dalla Pro Loco Camazzole APS, durerà quattro giorni e offrirà un programma che comprende attività gastronomiche, musica e intrattenimento per tutte le età. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e coinvolgerà diverse realtà locali per valorizzare le tradizioni e i prodotti del territorio.

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