Durante la 79esima edizione del Festival di Cannes, molte delle partecipanti hanno optato per acconciature ispirate ai capelli da sposa. Le scelte più frequenti sono state trecce, chignon e onde morbide, spesso arricchite da dettagli come veli o fiori. Le star e influencer hanno preferito uno stile elegante e semplice, con pochi dettagli appariscenti. La tendenza si è vista sia sui red carpet che sui social, dove molte hanno condiviso scatti delle proprie acconciature.

Calato il sipario sulla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, una cosa è chiara: in fatto di acconciature, attrici, modelle e influencer hanno puntato tutto sul classico, con una predilezione per i capelli da sposa. Raccolti, che si sono imposti su qualsiasi altro hair look, nonostante non siano mancate scelte diverse, come per di Sharon Stone, bellissima con il suo beehive bob a tutto volume, Elodie, che al suo caschetto ha dato un mood rétro, o nel caso di Demi Moore, che per una sera ha rinunciato alle suo iconiche maxi lunghezze ( al taglio, però, nessuno ha creduto davvero ), Capelli da sposa: il «big bun» scultoreo di Coco Rocha. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - A Cannes 2026, le star hanno scelto i capelli da sposa

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