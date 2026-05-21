Durante il Festival di Cannes 2026, il trend più visibile tra le star è quello dei capelli effetto wet, spesso interpretato in diverse varianti. Alcuni sfoggiano chiome stropicciate che ricordano l’effetto sirena, altri optano per micro bun estremamente lucidi, mentre altri ancora scelgono tagli pixie con un aspetto leggermente spettinato. Oltre a queste interpretazioni moderne, si notano anche richiami rétro che si mescolano alle acconciature più attuali, creando un mix di stili molto vario e distintivo.

Dalla chioma stropicciata effetto sirena al micro bun ultra lucido passando per pixie cut stropicciati e guizzi rétro. L'hair look effetto bagnato non tramonta e conquista anche la Croisette. Ecco le ispirazioni più belle avvistate sul tappeto rosso +++dropcap L'effetto wet conquista anche il Festival di Cannes 2026. Complice quel suo infallibile piglio grintoso, a tratti audace, ma anche giocoso, capace di dare immediatamente un twist scenografico anche al look più classico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Capelli effetto wet, il trend che domina il Festival di Cannes 2026. Tutte le declinazioni da star

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Capelli effetto bagnato trend Sanremo 2026

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