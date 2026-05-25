A Cagnano Varano Matteo Lombardi batte gli uscenti ed è il nuovo sindaco

Notizia in breve

A Cagnano Varano, Matteo Lombardi ha vinto le elezioni comunali, sconfiggendo gli sfidanti Michele Di Pumpo e Michele Coccia. Lombardi è risultato il candidato con il maggior numero di voti, mentre Di Pumpo, attuale sindaco, e Coccia, suo ex assessore, hanno perso le rispettive candidature. La vittoria di Lombardi ha portato all’elezione come nuovo primo cittadino del comune. La consultazione si è conclusa con Lombardi in testa rispetto agli altri candidati.