A Cagnano Varano Matteo Lombardi batte gli uscenti ed è il nuovo sindaco
A Cagnano Varano, Matteo Lombardi ha vinto le elezioni comunali, sconfiggendo gli sfidanti Michele Di Pumpo e Michele Coccia. Lombardi è risultato il candidato con il maggior numero di voti, mentre Di Pumpo, attuale sindaco, e Coccia, suo ex assessore, hanno perso le rispettive candidature. La vittoria di Lombardi ha portato all’elezione come nuovo primo cittadino del comune. La consultazione si è conclusa con Lombardi in testa rispetto agli altri candidati.
Tra i due litiganti è Matteo Lombardi ad avere la meglio a Cagnano Varano. Niente da fare per l’uscente Michele Di Pumpo con la sua ‘Per Cagnano’ e Michele Coccia, suo ex assessore, candidato sindaco con la lista ‘Oltre.Cagnano Varano sceglie di tagliare col recente passato. La Civica Cagnanese. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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