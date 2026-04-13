Cagnano Varano | l’Arma dei Carabinieri ricorda il Luogotenente Vincenzo Di Gennaro

A Cagnano Varano, l’Arma dei Carabinieri ha reso omaggio al Luogotenente Vincenzo Di Gennaro, scomparso di recente. La cerimonia si è svolta presso la caserma locale, con la partecipazione di militari e cittadini. La commemorazione ha incluso un momento di raccoglimento e la lettura di un messaggio ufficiale. Nessun dettaglio sulle modalità del decesso è stato comunicato.

Cagnano Varano (FG): l’Arma dei Carabinieri ricorda il Luogotenente Vincenzo Di Gennaro. Nella mattinata odierna, a Cagnano Varano (FG), si è svolta la cerimonia solenne, organizzata dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, in memoria del Luogotenente Vincenzo Carlo Di Gennaro, già effettivo alla locale Stazione, tragicamente ucciso il 13 aprile del 2019, mentre svolgeva in quel centro un servizio perlustrativo. A sette anni dalla morte, l’Arma dei Carabinieri ha voluto commemorare una figura esemplare di servitore dello Stato con una santa messa, tenutasi alle ore 10.30 presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi, seguita da un momento...🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Cagnano Varano: l’Arma dei Carabinieri ricorda il Luogotenente Vincenzo Di Gennaro Ucciso durante il lavoro a Cagnano Varano: il ricordo del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di GennaroOggi lunedì 13 aprile, su invito del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Giovanni Capone, il sindaco di San Severo Lidya... Garlasco, Gennaro Cassese ammette l'errore dei carabinieri sul corpo di Chiara Poggi: "È colpa dell'Arma"Il 13 agosto 2007, tra i primi ad entrare nella villetta dei Poggi c’era Gennaro Cassese, con un ruolo investigativo di primo piano.