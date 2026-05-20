A Cagnano Varano corsa a tre | Coccia e Lombardi provano a spodestare Di Pumpo
A Cagnano Varano si svolge una competizione elettorale tra tre candidati per la carica di sindaco. Il sindaco uscente, che cerca di essere rieletto, si trova a confrontarsi con due avversari che hanno presentato le proprie candidature per cercare di ottenere il massimo risultato alle urne. La campagna si svolge in un clima di attesa, con i candidati impegnati in incontri pubblici e attività di propaganda per conquistare il voto dei cittadini.
A Cagnano Varano sono in tre a contendersi la fascia tricolore. Il sindaco uscente Michele Di Pumpo cerca il bis. Eletto nel 2020 con la lista ‘Insieme per Cagnano’, questa volta nello stesso simbolo inscrive solo ‘Per Cagnano’.Tra gli avversari si ritrova il suo ex assessore e cugino, Michele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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