A Cagliari, Luna Rossa ha battuto Emirates Team New Zealand nella Louis Vuitton Preliminary Regatta. La vittoria è stata ottenuta durante la competizione, senza ulteriori dettagli sui punteggi o le modalità di gara. La regata ha visto confrontarsi due team di alto livello, con Luna Rossa che si è imposto sui rivali. La vittoria si è verificata in un evento che coinvolge team di grande esperienza nel settore della vela.

A Cagliari Luna Rossa ha vinto la Louis Vuitton Preliminary Regatta contro Emirates Team New Zealand. L’equipaggio senior con Peter Burling, Ruggero Tita, Umberto Molineris e Vittorio Bissaro ha battuto nella finale i kiwi. Alla fine le cinque medaglie olimpiche e le tre vittorie di Coppa ai timoni di Luna hanno fatto il loro lavoro e portato a casa il risultato. Luna Rossa ha vinto nelle acque di casa, come da pronostico. Tuttavia non è la Luna che ci si aspettava alla vigilia e che sarebbe servita a scrivere un nuovo pezzetto di leggenda. Non è la vittoria dei giovani, equipaggio misto con due ragazze, che partivano al mattino di ieri con un vantaggio che poteva sembrare “incolmabile” ma che hanno buttato alle ortiche per irruenza partendo in anticipo in una regata che dovevano controllare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Cagliari vince Luna Rossa, ma non quella dei giovani

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