A Bergamo si sono svolti i funerali di Santo Locatelli. Il feretro è stato accompagnato da vessilli degli Alpini, dei Lions Club Bergamo Host e del Comune di Zogno, di cui era stato sindaco. La cerimonia si è svolta in una chiesa della città, con la presenza di familiari, amici e rappresentanti delle associazioni e dell’amministrazione locale.

I FUNERALI. Ad accompagnare il feretro i vessilli degli Alpini, dei Lions club Bergamo host, del Comune di Zogno di cui era stato sindaco. Una cerimonia che celebra l’uomo e l’istituzione, la lunga vita pubblica e il marito, il padre, il nonno. Così nella chiesa parrocchiale gremita, nella mattinata di oggi, 25 maggio, la comunità di Borgo Santa Caterina e con lei quella di Zogno, l’intera Bergamasca e le numerose associazioni che lo hanno visto protagonista, hanno dato il proprio ultimo saluto a Santo Locatelli. In apertura le parole dei figli, per «consegnare al Signore il ricordo del nostro caro Santo», come ha sottolineato il parroco del Borgo, monsignor Pasquale Pezzoli, che ha celebrato la liturgia funebre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo l’ultimo saluto a Santo Locatelli: «Una vita in missione verso il prossimo»

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