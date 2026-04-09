Donna senza vita su una panchina l' ultimo saluto a Daiana

Oggi alle 15 si terranno i funerali di Daiana Leonela La Fazio, una donna di 38 anni deceduta lo scorso 3 aprile. La cerimonia si svolgerà nella chiesa di San Marcello e San Michele, situata in via Campo a Piedimonte Matese. La sua scomparsa ha suscitato il dolore della comunità, che si riunirà per salutarla. La salma si trovava su una panchina prima della scoperta del decesso.

Saranno celebrati oggi, 9 aprile alle 15 presso la chiesa di San Marcello e San Michele di via Campo a Piedimonte Matese, i funerali di Daiana Leonela La Fazio, 38enne prematuramente scomparsa lo scorso 3 aprile. La donna fu ritrovata accasciata su una panchina senza vita a Sepicciano, frazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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