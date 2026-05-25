7mila studenti e 93 docenti di 43 plessi del territorio | tutti i premi della seconda edizione di Cinema Bestiale

Notizia in breve

La seconda edizione di Cinema Bestiale si è conclusa con una festa al Cinema Corallo di Monselice, coinvolgendo 7.000 studenti e 93 docenti di 43 plessi scolastici nei Colli Euganei. Il progetto, promosso dall’Euganea Movie Movement, si rivolge alla formazione nel settore dell’immagine e dell’audiovisivo nelle scuole della zona.