7mila studenti e 93 docenti di 43 plessi del territorio | tutti i premi della seconda edizione di Cinema Bestiale
La seconda edizione di Cinema Bestiale si è conclusa con una festa al Cinema Corallo di Monselice, coinvolgendo 7.000 studenti e 93 docenti di 43 plessi scolastici nei Colli Euganei. Il progetto, promosso dall’Euganea Movie Movement, si rivolge alla formazione nel settore dell’immagine e dell’audiovisivo nelle scuole della zona.
Si è conclusa con una partecipata festa aperta al pubblico al Cinema Corallo di Monselice la seconda edizione di Cinema Bestiale, il progetto di Euganea Movie Movement dedicato alla formazione all’immagine e all’audiovisivo nelle scuole dei Colli Euganei, che nel corso dell’anno scolastico ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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