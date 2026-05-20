Cinema Bestiale gran finale al Corallo con i corti degli studenti
Al cinema Corallo si è conclusa una manifestazione dedicata ai cortometraggi realizzati dagli studenti. Oltre 7.000 studenti e 93 insegnanti provenienti da 43 scuole diverse hanno partecipato a un progetto che ha coinvolto le aule scolastiche, utilizzando il cinema come mezzo per esplorare il territorio e approfondire temi ambientali. La rassegna ha visto la presentazione di diversi corti, realizzati dagli studenti stessi, in un percorso finalizzato a stimolare la capacità di osservazione e di narrazione tra i più giovani.
Oltre 7mila studenti, 93 docenti e 43 plessi scolastici coinvolti in un percorso che ha portato il cinema dentro le aule, trasformandolo in uno strumento per leggere il territorio, raccontare l’ambiente e allenare lo sguardo dei più giovani. Si chiude domani, giovedì 21 maggio, con una festa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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