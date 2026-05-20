Cinema Bestiale gran finale al Corallo con i corti degli studenti

Al cinema Corallo si è conclusa una manifestazione dedicata ai cortometraggi realizzati dagli studenti. Oltre 7.000 studenti e 93 insegnanti provenienti da 43 scuole diverse hanno partecipato a un progetto che ha coinvolto le aule scolastiche, utilizzando il cinema come mezzo per esplorare il territorio e approfondire temi ambientali. La rassegna ha visto la presentazione di diversi corti, realizzati dagli studenti stessi, in un percorso finalizzato a stimolare la capacità di osservazione e di narrazione tra i più giovani.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui