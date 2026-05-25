7 cercatori d’oro intrappolati in una grotta da 5 giorni | in soccorso arriva il super sub finlandese Mikko Paasi

Sette persone sono intrappolate in una grotta nel distretto di Long Chaeng, Laos, da cinque giorni. L’ingresso è ostruito dall’acqua e non ci sono vie di uscita. Le autorità stanno coordinando i soccorsi, che includono l’intervento di un sub finlandese noto come “super sub”. La situazione rimane critica, con il livello dell’acqua che impedisce l’accesso e il recupero dei cercatori d’oro. La ricerca continua senza sosta.

Cinque giorni di buio totale e un livello dell’acqua che sbarra ogni via d’uscita. Nel distretto di Long Chaeng, in Laos, è in corso una disperata corsa contro il tempo per salvare sette persone intrappolate all’interno di un sistema di caverne. La dinamica dell’incidente, scatenato da inondazioni improvvise, richiama drammaticamente alla memoria il salvataggio della squadra di calcio a Chiang Rai nel 2018. Per tentare l’impresa si è mobilitata una t ask force internazionale alla quale si è unito anche lo speleosub finlandese Mikko Paasi. La dinamica: l’alluvione e la fuga del superstite. Il gruppo, originariamente composto da otto cittadini del Laos, si era addentrato nelle grotte alla ricerca di oro e altri minerali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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